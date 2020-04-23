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23 Nisan 2020, Perşembe
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Obra: Önceliğim

Obra: Önceliğim Fenerbahçe

Beko başantrenörü , Sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Beko başantrenörü , Sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Haziran 2020'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olduğunu kaydeden Obra, "Bir kulüple sözleşmem varken kesinlikle başka bir kulüple görüşmem. Kontrat ile alakalı kulübüm ya da başka bir kulüpten herhangi biriyle görüşmem olmadı. Daha net ve kesin konuşmak gerekirse, gelecek sezon için önceliğim Fenerbahçe başantrenörü olarak kalmak" dedi
  1. 23.4.2020
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