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22 Nisan 2020, Çarşamba
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için kutlama

Erten Ersu için kutlama

, kaleci 'nun yayımladığı bir mesajla kutladı.

, kaleci 'nun yayımladığı bir mesajla kutladı. Sarı-lacivertli kulübün alt yapısından yetişen ve yıllardır yedek kaleci olarak takımda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımlandı.
  1. 22.4.2020
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