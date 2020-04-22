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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Transferde ince hesaplar

Transferde ince hesaplar

, geçmiş hatalarından ders çıkardı. Başkanlığa gelir gelmez sportif direktörlüğe Comolli'yi getiren ve Frey, Reyes, Jailson, Benzia gibi transfer hatalarına imza atan Başkan tarz değiştiriyor.

, geçmiş hatalarından ders çıkardı. Başkanlığa gelir gelmez sportif direktörlüğe Comolli'yi getiren ve Frey, Reyes, Jailson, Benzia gibi transfer hatalarına imza atan Başkan tarz değiştiriyor. Önce teknik direktör meselesini çözmek isteyen Koç'un, geçmişteki gibi 8-10 oyuncu yerine takıma direkt katkı yapacak 3-4 kaliteli isim transfer etme yönünde karar aldığı bildirildi. Tabi ki yeni oluşan ekonomik şartlara göre planlanmak zorunda...
  1. 22.4.2020
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