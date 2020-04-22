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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Giampaolo’dan mesaj var

Giampaolo’dan mesaj var

adaylarından 'nun kardeşi , 'ya konuştu.

Teknik direktör adaylarından 'nun kardeşi , 'ya konuştu. Usta hocanın kardeşi, "Marco eminim başka bir takımda fırsat bulacaktır ama bunun mı, yurt dışı mı bilemem. Milano'daki tecrübesi ona çok şey kattı" dedi.
  1. 22.4.2020
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