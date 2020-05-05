Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Kiralık olarak... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den kiralama teklifi! 4. isim olacak

'den hamlesi! Kiralık olarak...

Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Kiralık olarak...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada kanat takviyesi yapmak için atağa geçen listesine 'da kiralık oynayan 'ü aldı. gerçekleşirse ilginç bir istatistik ortaya çıkacak. İşte detaylar...

'de teknik adam belirsizliğine rağmen girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti; .

Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında 'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

4. OYUNCU OLACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan 'ın kadrosundan, (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve 'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.

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  1. 05.05.2020
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