Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ünlü golcüyü renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertli takımın, yıldız futbolcunun menajeriyle prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

5 Mayıs 2020 Salı 10:19
Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk bombasını sürpriz bir transferle patlatıyor...

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Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxime Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.

Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor.

Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi.

Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi.

Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe ünlü golcüyle prensipte anlaştı!

Kamerunlu futbolcu 5 gol atmayı başardı.

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