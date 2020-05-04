Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yaptığı araştırma sonucunda 93 farklı ülke arasında 21 yaş ve altı oyunculara süre verme istatistiklerini açıkladı. Süper Lig'de ise %10 oranı ile 21 ve altı oyunculara en çok şans veren ekip Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 23:38 Güncelleme: 04.05.2020 23:38
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2019-20 sezonunun ilk yarısında 21 yaş ve altı oyunculara en çok süre veren kulüpleri açıkladı.

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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Süper Lig'de 21 yaş ve altı oyunculara en çok şans tanıyan ekip olarak ise Fenerbahçe ön plana çıktı.

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN 21 YAŞ VE ALTI FUTBOLCU OYNATMA ORANLARI

Gaziantep FK %0.0

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Aytemiz Alanyaspor %0.0

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Denizlispor %0.1

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