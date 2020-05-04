Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yaptığı araştırma sonucunda 93 farklı ülke arasında 21 yaş ve altı oyunculara süre verme istatistiklerini açıkladı. Süper Lig'de ise %10 oranı ile 21 ve altı oyunculara en çok şans veren ekip Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...