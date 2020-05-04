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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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’a ’tan teklif

Altay Bayındır’a Ajax’tan teklif

Sarı-lacivertli forma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen 'a futbolunun dev kulübü talip oldu.

Sarı-lacivertli forma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen 'a futbolunun dev kulübü talip oldu. Gelecek vadeden genç file bekçisini ilk etapta rotasyonda kullanmayı planlayan Ajax'ın, önümüzdeki günlerde 'nin kapısını resmi bir teklifle çalacağı dile getirildi. Bu arada İngiliz basını da Altay Bayındır için bir transfer iddiası ortaya attı. Sheffield United'ın da 22 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiği ifade edildi.
  1. 4.5.2020
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