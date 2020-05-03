Bu sen misin Kezman?
2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali herkesi şaşırttı.
2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali herkesi şaşırttı. 41 yaşındaki eski Sırp futbolcu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli takımın, 2006-2007 sezonunda A.Madrid'den 7 milyon euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, taraftarların sevgilisi olmuştu. Son hali sevenlerine "Bu sen misin Kezman?" dedirtti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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