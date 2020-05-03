2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali herkesi şaşırttı. 41 yaşındaki eski Sırp futbolcu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli takımın, 2006-2007 sezonunda A.Madrid'den 7 milyon euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, taraftarların sevgilisi olmuştu. Son hali sevenlerine "Bu sen misin Kezman?" dedirtti.