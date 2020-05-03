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03 Mayıs 2020, Pazar
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Bu sen misin Kezman?

Bu sen misin Kezman?

2006-2007 sezonunda forması giyen 'ın son hali herkesi şaşırttı.

2006-2007 sezonunda forması giyen 'ın son hali herkesi şaşırttı. 41 yaşındaki eski Sırp futbolcu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli takımın, 2006-2007 sezonunda A.Madrid'den 7 milyon euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, taraftarların sevgilisi olmuştu. Son hali sevenlerine "Bu sen misin Kezman?" dedirtti.

  1. 3.5.2020
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