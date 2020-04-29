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29 Nisan 2020, Çarşamba
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dönüyor

Simon Falette dönüyor

F.Bahçe'nin ara döneminde 'tan kiraladığı ve yalnızca 1 lig maçında oynattığı , 'ya dönecek.

F.Bahçe'nin ara döneminde 'tan kiraladığı ve yalnızca 1 lig maçında oynattığı , 'ya dönecek. Bild'de yer alan haberde satın alma opsiyouyla yarım sezonluğuna kiralanan Gineli stoperin yeni sezonda Frankfurt'ta olacağı belirtildi. Haberde, sarı- lacivertlilerin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi.

  1. 29.4.2020
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