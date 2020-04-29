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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Genç isimlere dev kanca

Genç isimlere dev kanca

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ve , Ömer Faruk Beyaz'ı listesine alırken, bu kez de Melih Bostan gündeme geldi. , Ajax ve 'nin, U17 Takımı'nda oynayan 16 yaşındaki golcüsünü takibe aldığı öğrenildi.

  1. 29.4.2020
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