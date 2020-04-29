Genç isimlere dev kanca
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Barcelona ve Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı listesine alırken, bu kez de Melih Bostan gündeme geldi. Manchester City, Ajax ve PSG'nin, Fenerbahçe U17 Takımı'nda oynayan 16 yaşındaki golcüsünü takibe aldığı öğrenildi.
- 29.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genç isimlere dev kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.