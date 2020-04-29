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29 Nisan 2020, Çarşamba
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beni çok istedi

Aziz Yıldırım beni çok istedi

Porto'nun dijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı 'dan çok kez teklifi aldığını söyledi.

Porto'nun dijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı 'dan çok kez teklifi aldığını söyledi. Q7, "Portekiz'de 3 büyük takımda oynadım. Ama bu 'de olmaz. F.Bahçe'nin eski başkanı beni çok istemişti. 3-4 kez bana gelmem için mesaj gönderdi. F.Bahçe'ye gidemezdim. 'tan kazandığımdan çok daha fazlasını kazanabilirdim. Ama bu mümkün değildi" iddiasını ortaya attı.
  1. 29.4.2020
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