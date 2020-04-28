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Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Inter devreye girdi
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Kanarya gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Birçok yıldız futbolcu ile sezon sonunda sözlşeme imzalamayı planlayan sarı-lacivertlileri transferde yıkan haber geldi. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan golcü futbolcu için İtalya Serie A takımlarından Inter devreye girdi. İşte tüm detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 22:10
Güncelleme: 28.04.2020 22:11
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
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Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvamıştı.
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlamıştı.
Bu bağlamda Kanarya, dünya yıldızlarını listesine almıştı. Fakat Fenerbahçe'ye transferde şok bir haber geldi.
Willian transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler Liverpool'un devreye girmesi ile transferde bekleme kararı almış ve listesindeki diğer isimlere yönelmişti.