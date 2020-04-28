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Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Inter devreye girdi

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Kanarya gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Birçok yıldız futbolcu ile sezon sonunda sözlşeme imzalamayı planlayan sarı-lacivertlileri transferde yıkan haber geldi. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan golcü futbolcu için İtalya Serie A takımlarından Inter devreye girdi. İşte tüm detaylar...

28 Nisan 2020 Salı 22:10 Güncelleme: 28.04.2020 22:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





