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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Asamoah için pusudalar!

Asamoah için pusudalar!

Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için 'ı gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için 'ı gözüne kestirdi. İnter'de şans bulamayan Ganalı oyuncunun transferinde uzun süredir ısrarcı olan , bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor. Kanarya, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

  1. 29.4.2020
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