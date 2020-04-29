Asamoah için pusudalar!

Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için Kwadwo Asamoah'ı gözüne kestirdi. İnter'de şans bulamayan Ganalı oyuncunun transferinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor. Kanarya, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.