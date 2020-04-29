Asamoah için pusudalar!
Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için Kwadwo Asamoah'ı gözüne kestirdi.
Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok tartışılan bölgelerden biri olan sol bek için Kwadwo Asamoah'ı gözüne kestirdi. İnter'de şans bulamayan Ganalı oyuncunun transferinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeyi hedefliyor. Kanarya, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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