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28 Nisan 2020, Salı
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Emenike'den 'ye mesaj! Yeni ...

Emenike'den Fenerbahçe'ye mesaj! Yeni teknik direktör...

'nin eski futbolcusu , canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Gelecekte sarı-lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini belirten Nijeryalı futbolcu, "Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim" dedi.

Bir dönem 'de forma giyen , arayışlarında olan eski takımına mesaj yolladı. Bir hesabında canlı yayına katılan Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istediğini söyledi.

İşte Emenike'nin Fenerbahçe açıklaması:

Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim. Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı. Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.

Emenike son olarak 'nın Westerlo takımına transfer olmuş ancak fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmişti.

  1. 28.04.2020
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