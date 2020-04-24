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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

'dan sorusuna flaş yanıt!

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

Akhisar Teknik Direktörü , 'ün canlı yayınına katıldı. Tecrübeli ile ilgili yöneltilen soruya, "Halkımız sağolsun Fenerbahçe'ye yakıştırıyor. Görüyorum yorumlarda da sıkça yazıyorlar." yanıtını verdi.

Akhisarspor teknik direktörü , 'ün Intsagram canlı yayınına katıldı.

Haziran ayının ikinci haftasında liglerin başlayacağını belirten Yılmaz Vural, "Bizim tahmin ettiğimiz sonuç çıktı. Haziran'ın ikinci haftası ligler başlayacak. Futbolcuların yeniden sezona dönmesi zor olacak. Uzun süredir evlerindeler. Bir sakatlık demek oyuncunun sezonu kapatması demek. Futbolcuların uzun süre evlerinde olması sık sakatlanmalara neden olacak. Bana göre liglerin oynanmaması daha iyi." dedi.

Yılmaz Vural, sorusuna da, "Halkımız sağolsun Fenerbahçe'ye yakıştırıyor. Görüyorum yorumlarda da sıkça yazıyorlar." yanıtını verdi.

"DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"

Corona virüsüsün etkilerinden bahseden Yılmaz Vural, "Bu virüs girdi hayatımıza. Bununla yaşamayı öğreneceğiz. Umarız aşısı veya tedavisi bulunursa rahat edeceğiz. Sosyal mesafe kurallarını uzunca bir süre devam ettireceğiz. Bu virüs bize paylaşmayı, saygıyı ve sıraya girmeyi öğretti. arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Dayanışma halindeyiz" dedi.

  1. 24.04.2020
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