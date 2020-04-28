Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

Ersun Yanal ile yolları ayırdıktan sonra henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de arayışlar hız kesmeden sürüyor. Rota'yı Balkanlar'a çeviren sarı-lacivertli ekip, Hırvat teknik adamda sona doğru yaklaştı. Tecrübeli teknik adam, Sarı Kanaryalar'a gelmek istediğini bildirdi. İşte detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 19:54 Güncelleme: 28.04.2020 20:04
Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

Süper Lig'e yepyeni bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

İkinci yarıda alınan üst üste kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.

Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

Yönetimin talebi üzerine Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasına da çıkıp takıma veda eden Yanal'ın üzerine yardımcısı Zeki Murat Göle takımın başına geçti.

Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

HOCA BELİRSİZLİĞİ!

Bu süreçten itibaren hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor. Yaklaşık 2 aydır teknik direktör araştıran Sarı Kanaryalar'da taraftarlar da bu duruma tepkili.

Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni teknik direktör

BULUT'A BAZI YÖNETİCİLER KARŞI

İlk olarak Kovac, Bruno Labbadia ve Roger Schmidt ile görüşen fakat sonuç alamayan Kanarya'da Erol Bulut gündeme geldi. Ancak bazı yöneticiler genç hocaya karşı çıktı.

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