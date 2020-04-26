Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya yeni teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. Kadro mühendisliği kapsamında transfer listesini oluşturan Kanarya, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına karar verecek. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları yüksek sesle konuşulurken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle gelecek.





ISLA'YA YENİ TEKLİF!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif edecek. Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şilili sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.