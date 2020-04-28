Fenerbahçe'nin başına sürpriz isim!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdikten sonra teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada yoğun bir çalışma içine giren sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.
28 Nisan 2020 Salı 00:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe teknik direktör konusunda aceleci davranmıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımı en doğru kişiye emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertli kurmaylar titiz bir operasyon yürütüyor.
Buna göre listesine birçok ismi alan Fenerbahçe yönetimi, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sporting'in başında Başakşehir karşısında büyük bir şok yaşayan genç teknik adamın adı sarı lacivertlilerle anılıyor.
Portekiz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR 27 Eylül 2019'da göreve geldiği Sporting'den 4 Mart'ta ayrılan 43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedildi.