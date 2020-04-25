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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Yetkililer doğru kararı verecek

Yetkililer doğru kararı verecek

Sarı-lacivertli futbolcu , salgın günlerinde neler yaptığını anlattı.

Sarı-lacivertli futbolcu , salgın günlerinde neler yaptığını anlattı. Ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini belirten Faslı oyuncu, "Her sabah kahvaltımı yapıyorum. Çalışmalarıma özen gösteriyorum. Fit kalmaya çalışıyorum" dedi. Dirar, ayrıca "Eğer virüs etkisini kaybederse, yetkililer ona göre gerekli kararı verir. Biz de çıkıp mücadelemizi veririz" diye konuştu.
  1. 25.4.2020
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