İsla ve ailesi artık evinde

Kanarya'nın Şilili oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı. Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan ailesini yalnız bırakmamak için yanlarına giden Isla, bu süreci onlarla geçirdi. Sağlık kontrolleri ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkan Isla ailesi evlerine geçti. Kendilerini almaya gelen bir araç ile yurttan ayrılan üçlü, bir süre daha evlerinden dışarı çıkmayacak.