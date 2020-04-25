İsla ve ailesi artık evinde
Kanarya'nın Şilili oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.
Kanarya'nın Şilili oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı. Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan ailesini yalnız bırakmamak için yanlarına giden Isla, bu süreci onlarla geçirdi. Sağlık kontrolleri ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkan Isla ailesi evlerine geçti. Kendilerini almaya gelen bir araç ile yurttan ayrılan üçlü, bir süre daha evlerinden dışarı çıkmayacak.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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