Hırvat basını yazdı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda isimler her geçen gün çoğalıyor... Daha önce Marc Wilmots ve Manuel Pellegri'nin adı sarı lacivertliler için geçerken, halkaya bir yeni isim daha eklendi.

Besoccer.com adlı internet sitesi konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Hırvat basınını kaynak alarak Fenerbahçe - Bjelica ilişkisini okuyucularıyla paylaştı;

"Dinamo, bir hafta önce modern futbolda bilinen en büyük yanlışlardan birini yaptı. Antrenörünü, ligin ortasında kovdu. Ancak Bjelica'nın işsiz kalma süresi uzun sürmeyecek gibi.

Hırvat basını, eski Dinamo Zagreb antrenörünü, bir aydan uzun süredir boş olan, son olarak Ersun Yanal'ın görev aldığı Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için yazdı.

Marc Wilmots ve Manuel Pellegrini iddiaları da vardı. Ancak, Nenaj Bjelica'nın adı artık güçlü bir şekilde Fenerbahçe için ifade ediliyor. Hırvat antrenör, 2018 ortasında geldiği Dinamo Zagreb kariyeri öncesinde Avusturya futbolunda kendini geliştirdi. Ayrıca, İtalya ve Polonya'da da eğitim gördü."

NENAD BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Psijek şehrinde dünyaya gelen Hırvat teknik direktör, antrenörlük kariyerine Avusturya'nın FC Kärnten takımında başladı.

Daha sonra Bjelica, sırasıyla FC Lustenau, Wolfsberger, FK Austria Wien (Avusturya), Spezia Calcio (İtalya), Lech Poznan (Avusturya) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan) takımlarını çalıştırdı.

ZAGREB İLE BÜYÜK ÇIKIŞ

Bjelica, Dinamo Zagreb'i çalıştırdığı süre zarfında toplam 99 müsabakada rol alırken, 2,30 puanlık ortalama yakalayarak büyük bir çıkış yakaladı.