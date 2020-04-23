Hırvat basını yazdı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör girişimi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle teknik direktörlük konusunda temasa geçen sarı lacivertliler için, halkaya bir isim daha eklendi. Buna göre Süper Lig devi, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica'nın peşine düştü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda isimler her geçen gün çoğalıyor... Daha önce Marc Wilmots ve Manuel Pellegri'nin adı sarı lacivertliler için geçerken, halkaya bir yeni isim daha eklendi.
Besoccer.com adlı internet sitesi konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Hırvat basınını kaynak alarak Fenerbahçe - Bjelica ilişkisini okuyucularıyla paylaştı;
"Dinamo, bir hafta önce modern futbolda bilinen en büyük yanlışlardan birini yaptı. Antrenörünü, ligin ortasında kovdu. Ancak Bjelica'nın işsiz kalma süresi uzun sürmeyecek gibi.
Hırvat basını, eski Dinamo Zagreb antrenörünü, bir aydan uzun süredir boş olan, son olarak Ersun Yanal'ın görev aldığı Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için yazdı.
Marc Wilmots ve Manuel Pellegrini iddiaları da vardı. Ancak, Nenaj Bjelica'nın adı artık güçlü bir şekilde Fenerbahçe için ifade ediliyor. Hırvat antrenör, 2018 ortasında geldiği Dinamo Zagreb kariyeri öncesinde Avusturya futbolunda kendini geliştirdi. Ayrıca, İtalya ve Polonya'da da eğitim gördü."
NENAD BJELICA KİMDİR?
20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Psijek şehrinde dünyaya gelen Hırvat teknik direktör, antrenörlük kariyerine Avusturya'nın FC Kärnten takımında başladı.
Daha sonra Bjelica, sırasıyla FC Lustenau, Wolfsberger, FK Austria Wien (Avusturya), Spezia Calcio (İtalya), Lech Poznan (Avusturya) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan) takımlarını çalıştırdı.
ZAGREB İLE BÜYÜK ÇIKIŞ
Bjelica, Dinamo Zagreb'i çalıştırdığı süre zarfında toplam 99 müsabakada rol alırken, 2,30 puanlık ortalama yakalayarak büyük bir çıkış yakaladı.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 17:58
- Hırvat basını yazdı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
- 2020 Ramazan Kars imsakiye saatleri! Kars için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi! Arda Turan...
- Flightradar ile muhteşem görüntü! THY'den 23 Nisan'a özel uçuş büyük ilgi gördü! Flightradar nedir?
- CEV açıkladı! O sezonlar iptal
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hırvat basını yazdı! Fenerbahçe'nin yeni hocası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.