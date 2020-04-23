Gerson Rodrigues Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Ankaragücü'nün ocak ayında Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues, kısa sürede ortaya koyduğu performansla takımın çıkışa geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

25 yaşındaki Portekizli golcüye Fenerbahçe'nin talip olduğu ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ise Ajansspor'a yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İşte Fatih Mert'in Rodrigues açıklaması:

"Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var."

7 MAÇTA 5 GOLE KATKI!

Başkent ekibinin 500 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Başkan Mert, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın saat 14.00'te videokonferans yöntemiyle bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.