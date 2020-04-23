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23 Nisan 2020, Perşembe
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'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Gerson Rodrigues Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

ekiplerinden Ankaragücü'nün, ocak ayında 'den kiraladığı 'e 'nin talip olduğu iddia edilmişti. Başkent ekibinin başkanı , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok" ifadesini kullandı.

Ankaragücü'nün ocak ayında kulübü 'den kiraladığı , kısa sürede ortaya koyduğu performansla takımın çıkışa geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

25 yaşındaki Portekizli golcüye 'nin talip olduğu ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Ankaragücü Başkanı ise Ajansspor'a yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İşte Fatih Mert'in Rodrigues açıklaması:

"Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var."

7 MAÇTA 5 GOLE KATKI!
Başkent ekibinin 500 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Başkan Mert, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüp başkanlarının katılımı ile yarın saat 14.00'te videokonferans yöntemiyle bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

  1. 23.04.2020
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