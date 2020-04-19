Fenerbahçe gözünü iyice kararttı! Yeniden Visca
Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve kaliteli bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçmiş yıllarda da ilgilendiği Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.
Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan Ali Koç devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.
OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK
Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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