Fenerbahçe gözünü iyice kararttı! Yeniden Visca

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan Ali Koç devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.

OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK

Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.