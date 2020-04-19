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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe gözünü iyice kararttı! Yeniden Visca

gözünü iyice kararttı! Yeniden Visca

Fenerbahçe gözünü iyice kararttı! Yeniden Visca

Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve kaliteli bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan , geçmiş yıllarda da ilgilendiği Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Başkan 'un, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat 'in Başkanı ile görüşeceği belirtildi.

Yeni sezonda kanat bölgesine yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat 'in Başkanı ile görüşeceği belirtildi.

OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK

Visca'nın da 'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.

  1. 19.4.2020
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