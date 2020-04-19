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Beşiktaş'a transfer şoku! Yıldız isim Fenerbahçe ile el sıkıştı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan kıyasıya transfer savaşında kazanan sarı-lacivertli ekip oldu. Kanarya, siyah-beyazlı ekibin de radarında olan 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kongolu sol bek imza atmaya hazır. İşte detaylar...

19 Nisan 2020 Pazar 06:34 Güncelleme: 19.04.2020 06:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





