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Beşiktaş'a transfer şoku! Yıldız isim Fenerbahçe ile el sıkıştı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan kıyasıya transfer savaşında kazanan sarı-lacivertli ekip oldu. Kanarya, siyah-beyazlı ekibin de radarında olan 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kongolu sol bek imza atmaya hazır. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 06:34
Güncelleme: 19.04.2020 06:34
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Fenerbahçe,bir yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.
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Hoca konusunda henüz somut bir adım atmayan sarı-lacivertli kulübün, transferde ilk adımı attığı ve Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Üç sezondur Türkiye'de bulunan ve Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı grafikle beğeni toplayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncu için menajeriyle yapılan görüşme olumlu bitti.
ÜÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını giyen tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Üç yıldır yaşadığı Türkiye'ye aşık olan ve futbol hayatını ülkemizde sürdürmek isteyen Fabrice N'Sakala'nın sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek olmaktan da büyük heyecan duyacağı kaydedildi.