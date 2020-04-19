Giampaolo F.Bahçe ile görüştü ama...
İtalyan teknik adamın menajeri, “Giampaolo Türkler ile görüştü ama henüz anlaşma yok” dedi.
İtalyan La Gazetta Dello Sport Gazetesi, Milan'ın gözünün Marco Giampaolo'da olduğunu yazdı. Sözleşmesi erken feshedildiği için 4 milyon euro tazminat ile karşı karşıya kalan İtalyan ekibi gözünü Fenerbahçe'nin, Giampaolo'ya Resmi teklif yapmasına çevirdi. Gazetede yer alan iddiaya göre Milan'lı yöneticiler, 52 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle bir görüşme yaparak, Fenerbahçe iddialarını sordu. İtalyan teknik adamın menajeri, Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediklerini soran Milan'lı idarecilere, "Türkler, Giampaolo'yu istiyor. Bireysel görüştüler. Ama ben konuşmadım. Gelen somut bir teklif de yok. Gelişme olursa sizi bilgilendiririm" yanıtını verdi.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giampaolo F.Bahçe ile görüştü ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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