Ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Callejon teklifi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar başladı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler Napoli'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine aldı. Öyle ki Fenerbahçe'nin başarılı kanat futbolcusuna sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi… Bu sezon sağ kanatta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe o bölgede orta saha özellikleri ağır basan futbolcularla oynamak zorunda kalmış ve hücum etkinlikleri sekteye uğramıştı. Sol kanatta Garry Rodrigues ile yola devam etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, sağ kanada Callejon takviyesi yaparak her iki kanadı da zenginleştirmeyi amaçlıyor. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.
İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)
- 23.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Callejon teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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