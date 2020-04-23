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23 Nisan 2020, Perşembe
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Ortaya çıktı! İşte 'nin Callejon teklifi

Ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Callejon teklifi

ekiplerinden 'de önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar başladı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler 'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine aldı. Öyle ki Fenerbahçe'nin başarılı kanat futbolcusuna sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, 'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi… Bu sezon sağ kanatta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe o bölgede orta saha özellikleri ağır basan futbolcularla oynamak zorunda kalmış ve hücum etkinlikleri sekteye uğramıştı. Sol kanatta Garry Rodrigues ile yola devam etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, sağ kanada Callejon takviyesi yaparak her iki kanadı da zenginleştirmeyi amaçlıyor. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)

  1. 23.04.2020
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