Ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Callejon teklifi

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi… Bu sezon sağ kanatta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe o bölgede orta saha özellikleri ağır basan futbolcularla oynamak zorunda kalmış ve hücum etkinlikleri sekteye uğramıştı. Sol kanatta Garry Rodrigues ile yola devam etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, sağ kanada Callejon takviyesi yaparak her iki kanadı da zenginleştirmeyi amaçlıyor. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)