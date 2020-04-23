Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Sebastian Giovinco...
Fenerbahçe'de flaş transfer girişimi... Sarı lacivertliler, Sebastion Giovinco'nun peşine düştü! İtalya'da yayın yapan TuttomercatoWeb'in okuyucularına aktardığı bilgilere göre Süper Lig devi, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den sürpriz atak... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Kanarya, bir dönem Juventus'ta da forma giyen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco'yu istedi.
Haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi;
"Fenerbahçe, Giovinco ile ilgileniyor. Taraftar arasında ilk temaslar başladı.
Parma ve Juventus'un eski oyun kurucusu olan Sebastian Giovinco, şu anda Arabistan'da, Al Hilal'de. Ayrıca, Giovinco'nun İtalya'ya dönme imkanı yok.
"İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"
Fenerbahçe'nin Atom Karınca'ya oldukça yoğun bir ilgisi var. Kısa süre önce, oyuncunun menajeri ve Fenerbahçeli yetkililer ilk temaslarını gerçekleştirdiler.
OCAK AYINDA DÖNME İMKANI...
Sebastian Giovinco'nun ocak transfer sezonunda İtalya'ya, Parma'ya dönme imkanı vardı ancak bu girişim olumlu sonuçlanmadı."
SEBASTIAN GIOVINCO KİMDİR?
26 Ocak 1987 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya gelen Giovinco, forvet, forvet arkası ve orta saha görevlerini başarıyla üstlenmektedir. 1,64 boyundaki yıldız futbolcu teknik kapasitesi ve hızıyla, rakiplerini ekarte edebiliyor.
Kariyerine Juventus altyapısında başlayan Giovinco, sırasıyla; Juventus U19, Juventus A Takımı, Empoli, Parma, Toronto FC ve Al Hilal formaları terletti.
Giovinco, bu sezon çıktığı toplam 25 müsabakada 6 gol 8 asistle oynarken 1730 dakika sahada kalmayı başardı.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 13:53
- Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Sebastian Giovinco...
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