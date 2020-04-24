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24 Nisan 2020, Cuma
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’ya dönüş yolu gözüktü

Zanka’ya dönüş yolu gözüktü

Sezon başında 'nin Huddersfield takımından edilen, devre arasında ise takımına kiralanan 'dan kötü haber geldi.

Sezon başında 'nin Huddersfield takımından edilen, devre arasında ise takımına kiralanan 'dan kötü haber geldi. Bild Gazetesi yayınladığı haberde, Danimarkalı stoper için "Artık Fortuna'da yeri yok. Zanka beğenilmedi ve 'ye geri gönderilecek" ifadesini kullandı.
  1. 24.4.2020
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