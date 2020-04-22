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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Kıraç 100. için ne istedi?

Kıraç 100. Yıl Marşı için ne istedi?

sevdasıyla bilinen şarkıcı Kıraç, sarı-lacivertli kulübün 100. 'nı yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin 'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi.

sevdasıyla bilinen şarkıcı Kıraç, sarı-lacivertli kulübün 100. 'nı yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin 'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi. 'nin düzenlediği "E-talks Tuzla" programında 'ın sorularını yanıtlayan Kıraç, dillere dolanan efsane marşı yazmak için 6 ay çalıştığını dile getirdi.
  1. 22.4.2020
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