Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jerome Boateng Bayern'den ayrılıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe ilgileniyordu! Sezon sonu takımdan ayrılıyor

'nin de ilgilendiği Boateng Bayern'den ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Boateng Bayern'den ayrılıyor!

'nin de listesinde olan Alman ekibi 'in yıldız oyuncusu 'in bu yaz takımdan ayrılacağı ifade edildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında ve de bulunuyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz aylarda adı ile anılan 'in 31 yaşındaki Alman futbolcusu 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Bavyera ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında İngiliz ekibi ve Alman temsilcisi 'in de olduğu ifade edildi.


'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Boateng'in, menajeri 'la buluştuğu ve görüşmesi yaptığı ileri sürülmüştü. Türkcan'ın, tecrübeli savunmacının bağlı olduğu menajerlik şirketine Fenerbahçe'nin şartlarını ilettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

2016'da 'da yılın futbolcusu seçilen Gana asıllı futbolcu, Bayern Münih ile 7 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Almanya'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Jerome ayrıca 'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in de ağabeyi...

  1. 22.04.2020
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