Son dakika: Obradovic'ten sözleşme açıklaması! "Önceliğim Fenerbahçe Beko"
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yazılı bir açıklama yayınladı. Obradovic yayınladığı açıklamada takımdaki geleceğine dair ifadeler kullandı. İşte o açıklama...
Zeljko Obradovic'in açıklaması şu şekilde:
"Umarım bu açıklamamı okuyan herkes sağlıklıdır. Hastalıktan zor günler geçiren herkese acil şifalar diliyorum. Son dönemde kamuya bir açıklama yapmayışımın sebebi, hepimizin geçtiği bu süreçti. Maç ve idmanlarımızın ertelendiği ilk günden itibaren Genel Menajerimiz, ofis çalışanlarımız, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Benim için her şeyden önce gelen şey, kendimden önce tüm çalışanlarımız ve ailelerinin sağlığı. Bu durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındayım. Herkesle yakın iletişimde durup yapabileceğimiz en iyi şeyi değerlendiriyoruz."
"SÖZLEŞMEM VARKEN BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞMEM"
"Kendi durumumla ilgili bazı noktalar var. Haziran 2020'ye kadar Fenerbahçe koçuyum ve şu durumda yaptığım şey, Fenerbahçe için en iyisine odaklanmak. Kontratımın uzatılmasıyla alakalı, kulübüm ya da başka bir kulüpten herhangi birisiyle görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana yapılan herhangi bir teklif yok. Ayrıca, önemli bir prensibim olduğunun altını çizmek isterim: Bir kulüple sözleşmem varken, kesinlikle başka bir kulüple görüşmem. Adımın farklı kulüplerle geçtiği hiçbir bilgi doğru değil. 'Yalan haber' olarak nitelendiriyorum"
"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"
"Daha net ve kesin konuşmak gerekirse, gelecek sezon için önceliğim Fenerbahçe başantrenörü olarak kalmak. Tüm Fenerbahçe taraftarına bu mesajımı iletmek isterim."
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 17:31
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Son dakika: Obradovic'ten sözleşme açıklaması! "Önceliğim Fenerbahçe Beko" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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