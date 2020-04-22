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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu karantinada imajını değiştirdi

karantinada imajını değiştirdi

Emre Belözoğlu karantinada imajını değiştirdi

Başkan 'ın futbolcularıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan 'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü. Daha önce da saçlarını kestirmişti.

Başkan 'nın video konferansına Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı.

SAÇ KESTİRME AKIMINA DEVAM

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam ediliyor.

Liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçirmeyi sürdürürken, yıldız oyuncuların da katıldığı bir saç kestirme akımı başlamıştı.

SON KATILAN İSİM EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Daha önce Hazard, Bellerin, gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.

Son olarak akıma, Kaptanı da katıldı.


  1. 22.04.2020
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