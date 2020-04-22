Emre Belözoğlu karantinada imajını değiştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Takım futbolcularıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü. Daha önce Burak Yılmaz da saçlarını kestirmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın video konferansına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı.
SAÇ KESTİRME AKIMINA DEVAM
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam ediliyor.
Liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçirmeyi sürdürürken, yıldız oyuncuların da katıldığı bir saç kestirme akımı başlamıştı.
SON KATILAN İSİM EMRE BELÖZOĞLU OLDU
Daha önce Hazard, Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.
Son olarak akıma, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu da katıldı.
- 22.04.2020
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