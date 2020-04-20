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20 Nisan 2020, Pazartesi
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: En iyi kaleci Muslera

Berke Özer: En iyi kaleci Muslera

'nin sezon başında 'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci , Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, 'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti.

'nin sezon başında 'nın Westerlo takımına kiraladığı kaleci , Spor'da "Sorucevap" programına katıldı. Berke, idolünün ve formasını giymek istediği takımın Fenerbahçe olduğunu söylerken, 'de en beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirtti. En sevdiği dizinin Arrow olduğunu kaydeden Berke, en beğendiği hocanın Jürgen Klopp, telefon rehberindeki en ünlü kişinin de Başkan olduğunu söyledi.
  1. 20.4.2020
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