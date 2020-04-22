Berke ve Barış karantinaya - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Berke ve Barış karantinaya

Berke ve Barış karantinaya

Berke ve Barış karantinaya

Bonservisi 'de bulunan ve ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci ile orta saha , dün 'ye döndü.

Bonservisi 'de bulunan ve ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci ile orta saha , dün 'ye döndü. Dış İşleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için gönderdiği uçakla dün akşam saatlerinde 'ya gelen Barış Alıcı ve Berke, 14 gün karantina sürecine alınacak. Ardından Fenerbahçe eğer Samandıra'da çalışmalara başlarsa, iki oyuncu da takımla antrenman yapacak.
  1. 22.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke ve Barış karantinaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA