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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Marco Giampaolo ekibiyle geliyor

ekibiyle geliyor

Marco Giampaolo ekibiyle geliyor

adamlık için ismi en sık anılan adaylar arasında olan hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. basını, 52 yaşındaki hocanın F.Bahçe'ye gitmeye yakın olduğu, hatta ekibini oluşturduğunu yazdı.

adamlık için ismi en sık anılan adaylar arasında olan hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. basını, 52 yaşındaki hocanın F.Bahçe'ye gitmeye yakın olduğu, hatta ekibini oluşturduğunu yazdı. Habere göre Francesco Conti, Giampaolo'nun birinci yardımcısı olacak. Görevi bir türk antrenörle paylaşacak. Samuele Melotto hem rakip takım analizleri yapacak hem de kondisyoner olarak çalışacak. Stefano Rapetti atletik koç, Fabio Micarelli ve Salvatore Foti ise taktik uzmanları olarak görev yapacak.
  1. 20.4.2020
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