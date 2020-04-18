Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj!
Corona virüsü salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in ülkesinde katıldığı bir programda yeni imajı dikkat çekti.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.
Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.
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