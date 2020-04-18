Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj!

Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj!

Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj!

Corona virüsü salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Başantrenörü Zeljko Obradovic'in ülkesinde katıldığı bir programda yeni imajı dikkat çekti.

Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeljko Obradovic'ten şaşırtan imaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA