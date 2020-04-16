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16 Nisan 2020, Perşembe
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göreve hazır

Erol Bulut göreve hazır

Spor'un sorularını yanıtlayan , teklif gelmesi halinde 'de görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Spor'un sorularını yanıtlayan , teklif gelmesi halinde 'de görev almaya hazır olduğunu söyledi. "Her antrenör büyük takım çalıştırmak ister. Benim de hayallerim var ve büyük takım çalıştırmaya hazırım. Kendime ve ekibime çok güveniyorum. 'daki sözleşmem de bitiyor" diyen Bulut, sarı-lacivertli takımdan Vedat Muriç'i en beğendiği golcüler, Garry Rodrigues'i ise en iyi kanat oyuncuları arasında gösterdi.
  1. 16.4.2020
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