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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

ve 'den flaş açıklaması!

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

, transferde vites arttırdı... Gelecek sezondan itibaren güçlü kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddialı bir ekip kurmak isteyen sarı lacivertliler, eski yıldızları ve ile masaya oturmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gökhan ve Caner için flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre her iki yıldız da kariyerlerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor! İşte detaylar...

, ve transferinde artık gün sayıyor... Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek iki oyuncu için de masaya oturan sarı lacivertliler, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Bu transferde ikiye bölünen Fenerbahçe taraftarının, ezeli rakiplere kaptırılan şampiyonlukların en büyük sorumluluğunun sağ ve sol bek pozisyonu olduğu konusunda uzlaşırken, imzaların resmiyet kazanması halinde eski yıldızlarının affedilebileceği ifade edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler bu kez Gökhan ve Caner ikilisine çevrildi. Fenerbahçe'de yıllarını geçiren iki yıldız da ani kararla ezeli rakibe gitmesine karşın, sarı lacivertli kulüple olan bağını kopartmamıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre iki yıldız da Fenerbahçe için net konuştu; "Kariyerlerimizi Fenerbahçe formasıyla sonlandırmak istiyoruz!"

"FENERBAHÇE İLE YAKIN TEMASTALAR"

Hürriyet gazetesi muhabiri Süleyman Arat, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yaşadığı diyaloğu aktarırken, "Bir gerçek var ki hem Caner hem de Gökhan Gönül kulüp ile yakın temastalar ve Fenerbahçe'yi istiyorlar, futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri çok açık." dedi.

ALİ KOÇ: EN İYİ YILDIZLARI KAPTIRDIK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konu ile ilgili daha önce yaptığı konuşmada, "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 18:09
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