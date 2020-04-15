Dirar: Çok gururluyum

Sarı-lacivertli kulübün Faslı oyuncusu Nabil Dirar, ülke basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Ben de kariyerimi burada sürdürdüğüm için gurur doluyum" ifadelerini kullandı. Dirar futbolu özlediğini de ifade etti.