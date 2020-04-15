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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Dirar: Çok gururluyum

Dirar: Çok gururluyum

Sarı-lacivertli kulübün oyuncusu , ülke basınına konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün oyuncusu , ülke basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu "'nin en büyük kulübü . Ben de kariyerimi burada sürdürdüğüm için gurur doluyum" ifadelerini kullandı. Dirar futbolu özlediğini de ifade etti.

  1. 15.4.2020
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