Uyku düzeni problemi

Kanarya'da futbolcular kendilerini hazır tutmak için idmanlarını evden sürdürüyorlar. Normal şartlarda 11.00'de başlayacak antrenmanlar için oyuncular 08.00-09.00 arası uyanıyordu ancak şu anda bu saatler daha ileri çekilmiş durumda. Fizyoterapistler sarı-lacivertli oyunculardan uykularına dikkat etmelerini istedi.