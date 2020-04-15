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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Uyku düzeni problemi

Uyku düzeni problemi

'da futbolcular kendilerini hazır tutmak için idmanlarını evden sürdürüyorlar.

'da futbolcular kendilerini hazır tutmak için idmanlarını evden sürdürüyorlar. Normal şartlarda 11.00'de başlayacak antrenmanlar için oyuncular 08.00-09.00 arası uyanıyordu ancak şu anda bu saatler daha ileri çekilmiş durumda. Fizyoterapistler sarı-lacivertli oyunculardan uykularına dikkat etmelerini istedi.

  1. 15.4.2020
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