Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! 'Oynatmama sebebim...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! "Oynatmama sebebim..."

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! "Oynatmama sebebim..."

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile karşılıklı olarak yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de fazla şans vermemesi nedeniyle tepki aldığı Ferdi Kadıoğlu'nu oynatmama sebebini açıkladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:04 Güncelleme: 18.04.2020 19:29
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! Oynatmama sebebim...

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram üzerinden katıldığı canlı bir yayında altyapı ve genç oyuncuların gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! Oynatmama sebebim...

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını göz ardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! Oynatmama sebebim...

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın UEFA Kupası. 2002 Dünya Kupası. Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! Oynatmama sebebim...

Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! Oynatmama sebebim...

GENÇ FUTBOLCULARIN GELİŞİMİ

İyi bir altyapı eğitimi alanlar, sosyal psikolojik ortamda bulunduğunu, başarıyı hazmedecek önemli bir karaktere sahip olma.

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