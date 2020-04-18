Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! "Oynatmama sebebim..."

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile karşılıklı olarak yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de fazla şans vermemesi nedeniyle tepki aldığı Ferdi Kadıoğlu'nu oynatmama sebebini açıkladı.
18 Nisan 2020 Cumartesi 19:04
Güncelleme: 18.04.2020 19:29
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram üzerinden katıldığı canlı bir yayında altyapı ve genç oyuncuların gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI
Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını göz ardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu.
GALATASARAY SÖZLERİ
Galatasaray'ın UEFA Kupası. 2002 Dünya Kupası. Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.
Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.
GENÇ FUTBOLCULARIN GELİŞİMİ
İyi bir altyapı eğitimi alanlar, sosyal psikolojik ortamda bulunduğunu, başarıyı hazmedecek önemli bir karaktere sahip olma.