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18 Nisan 2020, Cumartesi
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’ya virüs engeli

Giuliano’ya virüs engeli

'nin eski yıldızı 'nun planını ise Koronavirüs virüs bozdu. gazetesinin basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians finansal kriz sebebiyle Giuliano'yu etmekten vazgeçti. 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano geçen sezon hem lig hem de zaferi yaşamıştı.

'nin eski yıldızı 'nun planını ise corona virüsü virüs bozdu. gazetesinin basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians finansal kriz sebebiyle Giuliano'yu etmekten vazgeçti. 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano geçen sezon hem lig hem de zaferi yaşamıştı.
  1. 18.4.2020
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