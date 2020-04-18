Giuliano’ya virüs engeli
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'nun Corinthians planını ise Koronavirüs virüs bozdu. Al Mowaten gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians finansal kriz sebebiyle Giuliano'yu transfer etmekten vazgeçti. 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano geçen sezon hem lig hem de Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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