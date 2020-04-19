Obra’dan sakal sürprizi

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Sırbistan'a giden F.Bahçe Beko Koçu Obradovic'in yeni görüntüsü herkesi şaşırttı. Popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in, EuroLeague Başantrenörler Birliği'nde (EHCB) yayınlanacak olan programının konuğu olan Obra'nın sakallı hali gözden kaçmadı.