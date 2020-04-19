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19 Nisan 2020, Pazar
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Obra’dan sakal sürprizi

Obra’dan sakal sürprizi

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi 'a giden F.Bahçe 'in yeni görüntüsü herkesi şaşırttı.

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi 'a giden F.Bahçe 'in yeni görüntüsü herkesi şaşırttı. Popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in, EuroLeague Başantrenörler Birliği'nde (EHCB) yayınlanacak olan programının konuğu olan Obra'nın sakallı hali gözden kaçmadı.

  1. 19.4.2020
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