Obra’dan sakal sürprizi
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Sırbistan'a giden F.Bahçe Beko Koçu Obradovic'in yeni görüntüsü herkesi şaşırttı.
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Sırbistan'a giden F.Bahçe Beko Koçu Obradovic'in yeni görüntüsü herkesi şaşırttı. Popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in, EuroLeague Başantrenörler Birliği'nde (EHCB) yayınlanacak olan programının konuğu olan Obra'nın sakallı hali gözden kaçmadı.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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