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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Guliyev: Sıra olimpiyatta

Guliyev: Sıra olimpiyatta

Fenerbahçeli atlet , kariyerindeki 3 hedefin 2'sine ulaştığını, olimpiyatlarda da madalya kazanmak istediğini dile getirdi. , "Hedefim, spor kariyerimde üç madalya kazanmaktı; , ve olimpiyatlar. İkisini elde edebildim, en zoru olimpiyatlar kaldı. Hazırlanıyorduk ama virüs nedeniyle ertelendi. Daha fazla zaman kazandık" dedi.

Fenerbahçeli atlet , kariyerindeki 3 hedefin 2'sine ulaştığını, olimpiyatlarda da madalya kazanmak istediğini dile getirdi. , "Hedefim, spor kariyerimde üç madalya kazanmaktı; , ve olimpiyatlar. İkisini elde edebildim, en zoru olimpiyatlar kaldı. Hazırlanıyorduk ama virüs nedeniyle ertelendi. Daha fazla zaman kazandık" dedi.
  1. 18.4.2020
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