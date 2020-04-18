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18 Nisan 2020, Cumartesi
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de listede

Gael Clichy de listede

'ın yerine ya da alternatif olarak sol beke de takviye planlayan , ile sözleşmesi bitecek 'yi de listeye ekledi.

Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ya da alternatif olarak sol beke de takviye planlayan , ile sözleşmesi bitecek 'yi de listeye ekledi. 34 yaşındaki Fransız oyuncu için sezwon sonu devreye girileceği belirtildi. Clichy bu sezon 36 maçta 2 gol, 5 asist üretti. Deneyimli futbolcu yaşı ilerlemesine rağmen istikrarı ile dikkat çekiyor.
  1. 18.4.2020
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