Avcı: Bazı temaslar oldu
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren Fenerbahçe'de Abdullah Avcı'nın da adı geçmiş ancak taraftarlardan gelen tepki üzerine yönetim geri adım atmıştı. Avcı konu ile ilgili ilk kez konuşarak, "Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım." dedi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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