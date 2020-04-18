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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Avcı: Bazı temaslar oldu

Avcı: Bazı temaslar oldu

ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren 'de 'nın da adı geçmiş ancak taraftarlardan gelen tepki üzerine yönetim geri adım atmıştı. Avcı konu ile ilgili ilk kez konuşarak, " olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım." dedi.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren 'de 'nın da adı geçmiş ancak taraftarlardan gelen tepki üzerine yönetim geri adım atmıştı. Avcı konu ile ilgili ilk kez konuşarak, " olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım." dedi.
  1. 18.4.2020
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