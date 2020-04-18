Corona virüsü barıştırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Corona virüsü barıştırdı!

Corona virüsü barıştırdı!

Corona virüsü barıştırdı!

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı.

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla, bir ara ayrılığın eşiğine geldiği eşi ile buzları eritti. Caldirola'nın Şili'de bir dans programına katılması Isla'yı kızdırmıştı. Corona virüsü salgını sonrası dans yarışması iptal edilince 'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.
  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona virüsü barıştırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA