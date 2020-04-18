Giampaolo rüzgarı

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son günlerde öne çıkan isim Marco Giampaolo... İtalyan basını konuyla ilgili haberlerine devam ediyor. Tuttosport dün başkan Ali Koç'un 52 yaşındaki hocayı, genç oyuncuları yetiştirme konusundaki yeteneğinden etkilendiği için düşündüğünü yazdı. Gazete, iddiaların resmiyete dönüşerek Marco Giampaolo'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının eski kulübü Milan'ı da mutlu edeceğini belirtti.

MALİ OLARAK RAHATLATIR

Haberde, Milan'ın yollarını ayırdığı Giampaolo'ya sözleşme gereği 2021 yılına kadar maaşını ödemek zorunda olduğu, bu rakamın da brüt 4 milyon euro'yu bulduğu hatırlatıldı. Giampaolo, F.Bahçe'ye imza atarsa bu paranın kırmızı-siyahlılın kasasında kalacağı vurgulandı. İtalyan gazeteci Luca Ucello ise, Giampaolo'nun futbol anlayışının F.Bahçe'yi mali olarak da rahatlatacağını dile getirdi.