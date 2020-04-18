Giampaolo rüzgarı
Tuttosport: Ali Koç, gençleri eğitmedeki başarısı nedeniyle düşündüğü Marco ile anlaşırsa Milan’ı 4 milyon euro maaş ödemekten kurtaracak.
Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son günlerde öne çıkan isim Marco Giampaolo... İtalyan basını konuyla ilgili haberlerine devam ediyor. Tuttosport dün başkan Ali Koç'un 52 yaşındaki hocayı, genç oyuncuları yetiştirme konusundaki yeteneğinden etkilendiği için düşündüğünü yazdı. Gazete, iddiaların resmiyete dönüşerek Marco Giampaolo'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının eski kulübü Milan'ı da mutlu edeceğini belirtti.
MALİ OLARAK RAHATLATIR
Haberde, Milan'ın yollarını ayırdığı Giampaolo'ya sözleşme gereği 2021 yılına kadar maaşını ödemek zorunda olduğu, bu rakamın da brüt 4 milyon euro'yu bulduğu hatırlatıldı. Giampaolo, F.Bahçe'ye imza atarsa bu paranın kırmızı-siyahlılın kasasında kalacağı vurgulandı. İtalyan gazeteci Luca Ucello ise, Giampaolo'nun futbol anlayışının F.Bahçe'yi mali olarak da rahatlatacağını dile getirdi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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