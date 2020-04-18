Giampaolo rüzgarı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Giampaolo rüzgarı

Giampaolo rüzgarı

Giampaolo rüzgarı

Tuttosport: , gençleri eğitmedeki başarısı nedeniyle düşündüğü Marco ile anlaşırsa Milan’ı 4 milyon euro maaş ödemekten kurtaracak.

Teknik direktör arayan 'de son günlerde öne çıkan isim ... İtalyan basını konuyla ilgili haberlerine devam ediyor. Tuttosport dün başkan 'un 52 yaşındaki hocayı, genç oyuncuları yetiştirme konusundaki yeteneğinden etkilendiği için düşündüğünü yazdı. Gazete, iddiaların resmiyete dönüşerek Marco Giampaolo'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının eski kulübü Milan'ı da mutlu edeceğini belirtti.

MALİ OLARAK RAHATLATIR

Haberde, Milan'ın yollarını ayırdığı Giampaolo'ya sözleşme gereği 2021 yılına kadar maaşını ödemek zorunda olduğu, bu rakamın da brüt 4 milyon euro'yu bulduğu hatırlatıldı. Giampaolo, F.Bahçe'ye imza atarsa bu paranın kırmızı-siyahlılın kasasında kalacağı vurgulandı. İtalyan gazeteci Luca Ucello ise, Giampaolo'nun futbol anlayışının F.Bahçe'yi mali olarak da rahatlatacağını dile getirdi.

  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giampaolo rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA