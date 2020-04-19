Kanarya salı sahaya iniyor
Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyordu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyordu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başında sahaya çıkan antrenör Zeki Murat Göle'nin verdiği program doğrultusunda çalışan sarı-lacivertli oyuncuların, önümüzdeki hafta içinde Samandıra'da gruplar halinde sahaya inmesi bekleniyor. Evlerinde izole bir şekilde kalan ve testleri negatif çıkan oyuncuların 5'er kişilik gruplar halinde tesislerde çalışmaya başlayacağı kaydedildi. İlk grubun salı günü tesislerde sahaya inmesi bekleniyor.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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