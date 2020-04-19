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19 Nisan 2020, Pazar
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Kanarya salı sahaya iniyor

Kanarya salı sahaya iniyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyordu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyordu. 'ın istifasının ardından takımın başında sahaya çıkan antrenör 'nin verdiği program doğrultusunda çalışan sarı-lacivertli oyuncuların, önümüzdeki hafta içinde Samandıra'da gruplar halinde sahaya inmesi bekleniyor. Evlerinde izole bir şekilde kalan ve testleri negatif çıkan oyuncuların 5'er kişilik gruplar halinde tesislerde çalışmaya başlayacağı kaydedildi. İlk grubun salı günü tesislerde sahaya inmesi bekleniyor.

  1. 19.4.2020
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